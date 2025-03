El coordinador del C5i indicó que muchas de ellas no corresponden a emergencias reales.

La Coordinación Estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) hizo un llamado a la población para evitar el uso inapropiado de la línea de emergencia 911.

Benjamín González Caballero, coordinador del C5i, aclaró que no todas las llamadas que entran al 911 son falsas, sin embargo indicó que muchas de ellas no corresponden a emergencias reales.

“Las llamadas no necesariamente son falsas, se consideran improcedentes aquellas que no corresponden a una emergencia, y no necesariamente son llamadas de broma, es importante señalar que también hemos visto una disminución en las llamadas improcedentes” , detalló González Caballero.

¿Qué casos se consideran emergencia?

González inicio que las llamadas que se reciben al 911 se clasifican en tres categorías: médicas, de seguridad y protección civil, de los cuales señaló son los que se requieren de atención inmediata y aquellas que no estén dentro de estos rubros, no se consideran emergencias.

Para finalizar, el coordinador estatal destacó que en el estado se reciben un aproximado de 9 mil llamadas diarias al número de emergencia 911, siendo las quejas por música a alto volumen las que más se reciben a la línea.