Vecinos piden dejen de tirar aguas negras al Dren Las Animas

El canal de aproximadamente seis kilómetros de longitud que atraviesa por en medio de la ciudad, es considerado como el problema de salud pública más grande de Navojoa, derivado de los malos olores que hemana y a la proliferación del mosco.

Ante de las constantes descargas de agua negras al cauce del Dren Las Animas, vecinos de las colonias Tetanchopo, Tierra Blanca y la Comisaría de San Ignacio, lo consideran como un severo foco de infección.

"Ya no saben aquien acudir o con quien ir, en tiempo de calor se intensifican los moscos y los olores son insoportables provocando enfermedades estomacales, diarreas y vómitos, entre los vecinos", declaró José Pedro Sánchez López, vecino de la Tierra Blanca.

Repuntan contagios de dengue

Por si fuera poco, el miedo entre los moradores crece, pues aseguran que en temporada de calor los contagios por el mosco transmisor del dengue aumenta considerablemente.

"Ese es un nido de moscos transmisores del dengue, me atrevo a decir que en la colonia no hay uno que no haya sido contagiado de esa terrible enfermedad. Tenemos miedo porque el año pasado murió mucha gente", aseveró Rosario Valenzuela Yocupicio, vecina de la colonia Tetanchopo.

Asimismo, los vecinos de la Comisaría de San Ignacio Cohurimpo coincidieron en encontrarse en la misma situación y ante los constantes reportes siguen sin ser atendidos.

"Claro que nos preocupa mucho esta situación, es un problema de años que siempre nos dicen y prometen que lo van a solucionar y todo sigue igual, hay niños y adultos mayores enfermos por ese cochinero de aguas negras", lamentó Daniela Maldonado García.