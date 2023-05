Santos salió a una fiesta y ya no regresó: piden ayuda para encontrarlo

Lucía Cerecer, tía del joven de 33 años de edad, informó que Santos Armando dijo que iba a ir a una fiesta, pero ya no regresó y no se supo nada de él, ya que su celular se encuentra apagado.

Familiares y amigos de Santos Armando Estrada Ochoa están desesperados porque desde el pasado 23 de abril el joven se encuentra desaparecido después de que salió de su vivienda, en la colonia Villa Bonita.

Precisó que en un inicio pensaron que el joven estaba de paseo con amigos, sin embargo, luego de varias horas se preocuparon y decidieron empezar con la búsqueda, pero ningún amigo cercano tiene información sobre su paradero.

Aseguró que están consternados por esta situación, ya que Santos Armando no suele salir de fiesta, pues regularmente se dedica a estar en su casa y es responsable para acudir a su trabajo.

"Él es muy tranquilo, no se mete con nadie, no es violento, es un muchacho de paz, no es de problemas y es muy noble. Sus amigos no saben nada de él, nadie supo a dónde iba, en realidad el casi no salía, podía durar días en su casa, nomás iba a trabajar”, expresó.

Los familiares ya acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para interponer la denuncia correspondiente, quienes se encuentran realizando las investigaciones para dar con el paradero del joven.

Cabe señalar que Santos Armando actualmente vive con su mamá, quién se encuentra desesperada por no tener información de su hijo desde hace más de una semana.

Las personas que tengan información sobre el joven lo puede reportar de manera inmediata al número de emergencias 911.