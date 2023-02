La CEDH atenta contra nuestros derechos humanos: Santos Morales

Santos Morales, uno de los trabajadores afectados por los despidos masivos del año pasado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), platicó con Expreso 24/7 para conversar sobre los avances en la situación.

El pasado 29 de abril del 2022, alrededor de 40 empleados de la CEDH fueron despedidos de manera injustificada de sus labores, situación que aún no ha resuelto sus pagos por indemnización, situación que viola los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, denunció Santos Morales.

“Mi proceso sigue transcurriendo y todavía no queda nada claro de parte de la Comisión, que se ha encargado de darle largas al asunto y Luis Fernando Rentería Barragán no quiere reconocer su responsabilidad por las irregularidades cometidas en contra de nosotros; no se vale que alguien que se supone que debe respetar los derechos humanos se comporte de esa manera” comentó.

La razón con la que la CEDH justificó los despidos fue por la presentación de un nuevo proyecto institucional con una nueva idea de trabajo, y sin importar el tiempo laborado ni los derechos adquiridos en ese tiempo, se tomó la decisión de retirar de sus cargos a los empleados.

Incumplimiento de ley contra trabajadores

“Yo hasta el 29 de abril del año pasado tenía casi 10 años en la institución, y pretendían echarme a la calle con 11 mil pesos, que no corresponden a los 3 meses mínimos de indemnización constitucional a la que tienen derecho todos los trabajadores según la Ley Federal del Trabajo, sin contar las demás prestaciones, y esa es la razón por la que demandamos” añadió.

Por el momento, el caso de Santos Morales se encuentra en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, ya que, argumenta, la CEDH se justifica diciendo que él era un trabajador de confianza, y por lo tanto, se le está haciendo el pago que le corresponde por haber laborado de esa manera en la empresa.

“La Ley maneja a ciertos trabajadores de confianza, como directores de áreas, jefes, operativos, etcétera, pero no con el personal de la tropa; nosotros estamos regulados de otra manera y estamos contemplados en otras jerarquías, y es donde nos tiene que favorecer la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, o bien, la Ley Federal del Trabajo" finalizó .