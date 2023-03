Locatarios del Mercado Municipal de Guaymas denuncian a persona agresiva

La mujer acude diariamente al mercado y agrede a cualquier persona que se cruce por su camino.

Los locatarios del Mercado Municipal de Guaymas están hartos de una mujer conocida como “La loca del turbante”, “La Molotuda” o “La Caperucita Roja”, que diariamente entra al edificio a agredir a los clientes verbal y físicamente.

Explicaron que tiene varios años rondando sus puestos, pero que en los últimos meses se ha vuelto más violenta y ellos se encuentran indefensos, mientras que no hay autoridad que la detenga, y además, el edificio no tiene vigilancia policiaca durante el día y por ello le resulta más sencillo entrar.

“La verdad ella no debería andar en las calles porque agarra a la gente a traición, agarra a quien sea y les pega con lo que encuentra, ya sea niños, señores, ancianos, no respeta, nos ha tirado con vasos, botellas, cajas, llega incitando a que se haga el desorden, pienso que necesita pasar una tragedia para que pongan un remedio a las cosas, puede provocar algo grave, necesitan hacer algo de una vez” platicó el señor Víctor, quien tiene un puesto de chicharrones.

Por su parte, Alma Rosa Salazar de un local de alimentos, señaló que llega pidiendo dinero y comida a los clientes de un modo grosero, al grado de atacarlos con sillas de plástico mientras están comiendo.

Ninguno de los comerciantes entrevistados sabe el nombre de la mujer, ni donde vive, solamente estiman que ronda los 35 años de edad y que padece de sus facultades mentales, y el apodo de “La loca del turbante” se debe a que utiliza un trapo en la cabeza, y el pasado mes de diciembre, vestida con un abrigo y gorro rojo forcejeó con una policía auxiliar y los locatarios la grabaron en video.

Pelea cuando no le brindan ayuda

“Si viene la policía, pero ella es muy astuta y se va rápidamente, y cuando ellos se van ella regresa y no se puede hacer nada, intenté hablar con ella y me aventó una serie de palabras difíciles de repetir”, comentó el administrador del Mercado Municipal, David De la Cruz, frustrado al no poder hacer nada contra la mujer.

Uno de los negocios más afectados es La Barquita, a donde los clientes llegan a tomar licuados de chocolate y ella pelea cuando se niegan a darle dinero, y no deja de pedir e insultar aun cuando le brindan alimentos, dijo el propietario Miguel Nápoles.

“Cuando se pone agresiva yo le tomo video porque es la única manera en que se va, se enoja, avienta con algo y se va, aquí no hay guardias de seguridad, estamos solos y lo único que puedo hacer es tomarle video, créeme que la dejamos pedir, entendemos que tiene necesidades, pero mientras no ataque a los clientes”, dijo.

En repetidas ocasiones, los comerciantes han solicitado que elementos de policía auxiliar trabajen de manera permanente en el Mercado Municipal debido a los robos y presencia de personas escandalosas, pero año con año, el Ayuntamiento no asigna presupuesto a ese concepto.