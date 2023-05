Perro de Juan estuvo secuestrado por 20 días; vecino pedía 6 mil pesos

Todo inició el pasado 3 de mayo, cuando el perrito llamado “Emoción” salió de su hogar, ubicado en la zona norte de Ciudad Obregón, por lo que al ser buscado no se tuvieron resultados positivos.

Un conflicto vecinal que se tuvo hace años, ocasionó que un perro mestizo de dos años de edad terminara enjaulado en un domicilio desconocido tras haber sido asegurado por un señor de la tercera edad.

Desesperados por no saber el paradero de su mascota, los familiares compartieron en redes sociales solicitando el apoyo para encontrarlo, pero fue hasta dos semanas después que se enteraron que estaba resguardado en el domicilio de un vecino.

Juan Carlos Pedraza, dueño de “Emoción”, informó que algunas personas le informaron que el animalito fue atropellado y estaba con un vecino, con quien había tenido un conflicto en el pasado por problemas personales.

“Tenía una ligera sospecha de que este señor, a lo mejor por el incidente que tuvimos lo agarró, pero eso fue una sospecha solamente, porque no tenía pruebas y finalmente me di cuenta que mi perro no estaba perdido, sino que estaba secuestrado por él, nuestra mascota tenía el identificador y mi número, pero esta persona no me lo quiso dar”, expresó.

Pedía 6 mil pesos por regresar al perro

Fue así como decidieron acudir al domicilio para pedir que les regresara el perro, pero la persona dijo que quería 6 mil pesos, de lo contrario se quedaría con el perrito.

“Mi mamá me vio muy triste y desesperado, por eso fue y le pidió el perro al señor y él le dijo que le había invertido mucho dinero a mi perro y que quería 6 mil pesos, después él me marcó y me dijo que quería 2 mil 500 pesos”, recordó.

Pasaron varios días y seguían dialogando con la persona y el señor que lo tenía resguardado se negaba a regresarlo con sus seres queridos, lo que incrementó la desesperación de la familia.

El dueño del perrito decidió hablarle a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para reportar lo que está sucediendo, por lo que policías acudieron hasta el domicilio de la persona señalada.

Tras dialogar con el señor, este pidió una cantidad de mil pesos para regresar el perro, pues dijo que eso había gastado en las atenciones médicas de “Emoción”.

Finalmente los dueños pagaron mil pesos y el perrito mestizo pudo regresar a casa con su familia, quien aparentemente se veía cansado, asustado y con una de sus patas lastimadas.