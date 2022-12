Cabildo niega permisos a comerciantes de pirotecnia en Cajeme

A unos días de que comerciantes de pirotecnia se manifestaron para solicitarle a las autoridades municipales que se les permitiera vender productos de luces en este mes de diciembre, el Cabildo de Cajeme acordó no cederles los permisos correspondientes.

Durante una Sesión Extraordinaria, se presentó la solicitud de los casi 300 comerciantes que pertenecen a la Asociación de Pirotécnicos en Sonora, y se mencionó que en caso de no cederles el permiso tendrían pérdidas económicas porque compraron la pirotecnia desde hace meses.

Pese a las afectaciones que se dieron a conocer, los regidores señalaron estar en contra de autorizarles la venta, incluso el morenista Alejandro Monge Badachi dijo que los manifestantes dijeron mentiras.

“Me tocó ver la manifestación donde argumentaban que son 300 familias, a mí me gustaría que comprueben con recibos oficiales de pago esos permisos, porque ante Inspección y Vigilancia no rondan más de 150 permisos, están echando mentiras también ellos ¿por qué creerles que ahora esta vez sí va a ser la última? No estamos para ese tipo de juegos ahorita” , indicó.

La regidora Enriqueta Rodríguez Medina explicó que durante las reuniones que tuvieron con las personas se les cuestionó por qué tienen almacenada pirotecnia sin tener un permiso en mano, por lo que ese no es motivo para tener alguna consideración.

“Yo les dije que si quién les autorizó comprar eso si todavía no tenían el permiso, estuvimos largo rato dialogando y ellos nunca aceptaron, dijeron que iban hasta las consecuencias, hubo un momento donde trataron de amenazarnos” , apuntó.

Además, el regidor Fidel Covarrubias recordó que el Bando de Policía y Gobierno establece que se consideran faltas al orden público el detonar cohetes, encender juegos pirotécnicos, elevar aerostatos caseros con fuego en la vía pública y en propiedad privada cuando se afecte a terceras personas.

Durante la participación de Anabel Acosta Islas, se informó que en el análisis de la prohibición de pirotecnia se tuvo contacto con personas relacionadas al uso y venta de estos productos, por lo que aseguró desconocer la veracidad de esta asociación que se manifestó.

Cabe mencionar que el equipo de Expreso intentó comunicarse con el representante legal de la Asociación de Pirotécnicos en Sonora para conocer su versión, pero no se tuvo alguna respuesta.