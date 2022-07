Paseo en lancha acaba en tragedia; fallecen 7 personas

De acuerdo a testigos, los hechos ocurrieron frente al Parque Industrial Pesquero "Rodolfo Sánchez Taboada", cuando la pequeña embarcación se volcó debido a la velocidad y el oleaje.

GUAYMAS, SON.- Un paseo familiar en una embarcación menor por la costa sur de Guaymas terminó ayer en tragedia con siete personas fallecidas, una desaparecida y el rescate de 11 integrantes con vida.

Se reportó que los fallecidos son cinco son adultos y dos menores de edad, todos de Empalme; además de que aún se encuentra una persona, presuntamente el joven que conducía la lancha.

Los paseantes se trasladaban en una embarcación tipo panga cuando se suscitó la volcadura.

De acuerdo con la versión de testigos, los hechos ocurrieron frente al Parque Industrial Pesquero "Rodolfo Sánchez Taboada", en una zona que es más conocida como el Paraje Viejo, cuando la pequeña embarcación se volcó debido a la velocidad y el oleaje.

La Coordinación Estatal de Protección Civil se coordinó en las tareas de rescate con la Secretaría de Marina, Bomberos y Protección Civil de Guaymas.

Error humano

Como resultado de las primeras investigaciones, aunadas al informe otorgado por la Secretaría de Marina (Semar), se determinó que la principal causa del incidente fue la de un error humano, por distintas circunstancias.

La embarcación tipo panga de 20 pies de eslora de largo por 10 pies de ancho, era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza.

Además de lo anterior, hizo caso omiso de la seguridad marítima, ya que no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo.

El límite de tripulantes de la lancha es de seis, por lo que al abordar 19 personas a la misma, superó por más del triple lo establecido.