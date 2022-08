Autoridades de Huatabampo dejan en el olvido parque inclusivo

A pesar de que este parque se inauguró en septiembre de 2021, el parque ha quedado abandonado, así lo denuncian ciudadanos.

Sucio, enmalezado y olvidado por las autoridades municipales, así luce el parque inclusivo del DIF en el municipio de Huatabampo.

Dicha zona recreativa se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de DIF Municipal, en donde se tienen juegos inclusivos, pasto sintético y andadores de concreto.

Durante este fin de semana, a través de redes sociales, usuarios revelaron la situación en la que se encuentra dicha obra que beneficia directamente a personas con capacidades diferentes.

Fue inaugurada el mes de septiembre de 2021 y a poco menos de un año, el descuido y olvido de las autoridades es evidente.

Los ciudadanos señalaron que dentro de la incorporación de este parque también estaba establecido un programa de terapias de rehabilitación.

"Desde que entró la actual administración ese programa se esfumó, no tienen para invertir en ese servicio de primera, pero qué tal para bailes" , expresó Mairim González.

Recordó que el servicio que se brindaba en el lugar era totalmente gratuito a los niños con trastorno de neurodesarrollo.

LAMENTAN FALTA DE SENSIBILIDAD DE AUTORIDADES

Asimismo, coincidieron que a las actuales autoridades les hace falta sensibilidad, ganas de trabajar y aplicar programas que realmente valgan la pena.

"Lo único que tenían que hacer es seguir con una secuencia de un muy buen programa, y no hacerse tontos, no sabrán las personas encargadas, que son contados los parques inclusivos; yo ya no espero nada, triste tenía mi fe puesta en que ellos lo harían aún mejor las cosas, las condiciones están perfectas para que mis niños siguieran con su rehabilitación, pero aquí no hay de otra más que no quieren trabajar, lamentable, triste y decepcionante" , argumentó Cecilia Cota.