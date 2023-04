Novio dedica conmovedor mensaje a joven fallecida en la Laguna del Náinari

Nicole era el nombre de la joven de 20 años que la noche del martes se lanzó de la torre de tirolesa de la Laguna del Náinari, quien no resistió las heridas de éste hecho, por lo que perdió la vida este miércoles en Cajeme.

En una emotiva carta de despedida a través de redes sociales, la pareja de la joven fallecida este miércoles tras haberse lanzado desde la torre de tirolesa de la Laguna del Náinari, reveló que Nicole padecía problemas de depresión.

El joven que describe su usuario con el nombre de @teamamosmuchonicole en la red social de Instagram, escribió un mensaje con fotografías de Nicole y dio a conocer que la joven de 20 años tomaba medicamento por su depresión.

“Algunas veces te llamaba para verte tomar el medicamento porque te juré que siempre iba a estar viéndote y apoyándote para que salieras adelante, la depresión no es un juego. Últimamente todos estamos pasando por momentos difíciles y es ahí donde nuestra mente nos juega mal, nos traiciona que creemos que no hay salida que lo mejor es tomar la primera puerta para huir”, expresó.

El novio de Nicole exhortó a las personas para que apoyen a quienes padecen depresión, pues siempre existirá la manera de apoyarlos para que salgan adelante y encuentren la solución que necesitan.

“Amigos, si conocen a alguien que esté pasando por un momento de depresión no los tomen a loco, ni digan que generación de cristal, ayúdenlos y escúchenlos y no los dejen solos”, precisó.

En un emotivo mensaje, el joven agradeció el tiempo que pudo disfrutar al lado de Nicole y recordó que este 24 de abril iban a cumplir un año de relación, donde pudieron tener momentos inolvidables juntos.

“Gracias por darme un pedazo de tu corazón para saber que no me dejaste solo, siempre te tendré en mi vida, incluso te conocía tanto que sabía cuando te sentías deprimida siempre lo sabía y hablamos de eso, quiero volverte a encontrar físicamente, pero sé que no se podrá, tendré en cuenta que espiritualmente estás aquí y en todo lo que me rodea”, señaló.

El joven recordó a Nicole como una persona que le gustaba bailar y cantar, además de que siempre solían hacer ejercicio juntos y acudían a diversos restaurantes para pasar el tiempo juntos.

“Mi niña hermosa, espero encuentres esa paz qué tanto buscabas y gracias por tanto tiempo conmigo lo aprecio bastante. Me hubiera gustado que te quedaras más tiempo, pero Dios hasta aquí nos la prestó. Te amo mi amor”, finalizó el mensaje.

Nicole murió la madrugada de este miércoles debido a que horas antes subió la torre de la tirolesa de la Laguna del Náinari para después aventarse a pesar de que policías y bomberos intentaron dialogar con ella.

Debido a las fracturas que sufrió, no logró resistir las lesiones y falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social.