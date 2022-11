Addiel Ocampo triunfa en los Paranacionales Sonora 2022

Con una medalla de oro y una de plata, este jueves 17 de noviembre el joven Addiel Adrián Ocampo Ramos regresó a sus labores académicas en el ITH, después de participar en los Paranacionales Sonora 2022.

El estudiante de 20 años ganó estas dos medallas en la competencia de Boccia, categoría BC4; con el oro quedó campeón en la modalidad individual, y la de plata la consiguió junto a Denisse Rodríguez de 17 años en la modalidad de parejas.

El Boccia o Bochas adaptadas es un deporte paralímpico en el que pueden competir personas con parálisis cerebral, distrofia muscular, artrogriposis y otras discapacidades.

Addiel Ocampo padece distrofia muscular, cursa el quinto semestre de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), siendo considerado como un gran estudiante y compañero.

“En el CRIT Sonora fue cuando comencé a conocer el deporte, primero estuve en tenis de mesa y cuando empecé a usar la silla de ruedas, el entrenador que daba clases de Boccia, Carlos Antulio González, me invitó al ranchito dónde un atleta practicaba este deporte”, contó Addiel Ocampo.

Fue así, hace cinco años, cuando el joven comenzó a practicar este juego, y por consiguiente empezó a participar en los paranacionales, representando en 2018 y 2019 a Sonora en Colima.

“En 2019 me traje una medalla de oro en parejas, por la pandemia se canceló los próximos años, y en 2021 no pudimos ir porque no había recursos. Este año se hizo aquí el evento y me fue muy bien”, compartió el campeón Sonorense.

En las paranacionales que se celebran en Hermosillo del 9 al 24 de noviembre, Addiel compitió contra jugadores de Yucatán, Estado de México, Puebla y Aguascalientes en la modalidad individual, y junto a Denisse Rodríguez, se enfrentaron a Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.

“La verdad estoy muy feliz de conseguir estos logros, yo nunca había ganado a nivel nacional dos medallas y estoy muy contento de que se pudieran dar los resultados” comentó Addiel.

El joven continuará esforzándose para llegar más lejos, de tal manera que el próximo 3 de diciembre, viajará a Brasil a la Copa Mundial de Boccia, donde buscará posicionarse entre los mejores 16 del ranking mundial, para aspirar a tener un cupo en los juegos paralímpicos.

Finalizó agradeciendo a su familia, la cual ha sido de gran apoyo para él en el deporte y su vida diaria; a su madre, Telma Belinda Ramos Montiel; su abuela, Herlinda Ramos Montiel y su hermana, Luna Alejandra Campos Ramos.