Pancho Parker sorprende con sus acrobacias a ciudadanos de Obregón

Con el popular atuendo de un superhéroe y su talento en las acrobacias, Pancho Parker hace suyas las calles mientras la gente disfruta del show.

Las habilidades que ha obtenido en el tricking han generado que “Pancho Parker” se gane el cariño de cientos de cajemenses durante su labor en uno de los cruceros más transitados de Ciudad Obregón.

El joven de 25 años de edad que prefirió no dar a conocer su identidad, dijo que desde que estaba en la secundaria le llamó la atención hacer acrobacias, fue así como conoció el tricking, un deporte extremo de expresión corporal.

Con el paso de los años el cajemense aprendió a hacer diversos movimientos hasta llegar a nivel profesional, por lo que el año pasado aprovechó esos conocimientos para trabajar en una empresa que se dedica a ofrecer shows infantiles en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Aunque le estaba yendo bien económicamente, “Pancho Parker” sabía que no era su lugar, pues todos los días extrañaba a su familia y amigos, motivo por el cual hace dos meses regresó a su tierra en el municipio de Cajeme.

Interpreta a un personaje muy querido

El cajemense sabía que tenía que ganarse el pan de cada día haciendo lo que le gusta, fue así como empezó a trabajar en algunos cruceros de Ciudad Obregón, pero ahora utilizando un traje de “hombre araña”.

“Esto es un trabajo porque no es fácil, la verdad sí es cansado, mucha gente dice qué flojo por estar en un crucero, pero esto implica trabajo y lo hago para ganar el sustento que mi familia necesita”, expresó.

“Pancho Parker” aprovechó su talento y lo mezcló con el traje de este superhéroe tan querido por los niños, esto ha ayudado a que le vaya mejor económicamente, además de que se ha ganado el cariño de las personas que lo ven en los cruceros.

“Gracias a Dios la gente se ha portado muy bien aquí , de todo tipo de cosas hay, la mayoría son personas con muy buena vibra, los niños todos los días que me miran les saco una sonrisa y les doy alegría, pero también hay personas que si hacen su mal comentario pero no pasa nada, no me lo tomo personal, hay algunos que creen que soy flojo por trabajar en esto”, destacó.

Sin embargo, el joven no planea quedarse trabajando en esto solamente, ya que actualmente está planeando un proyecto para ofrecer shows junto con sus amigos que se dedican a este deporte.