La manifestación se registró alrededor de las 14:30 horas a la altura de la capilla San Judas Tadeo, en el entronque con el libramiento que conduce a San José de Guaymas.

Este miércoles familiares de un joven que fue detenido como presunto responsable detonar un arma de fuego,realizaron un bloqueo en el tramo de la carretera Guaymas-Empalme, para solicitar que se realice el proceso de manera transparente.

Te puede interesar Se registra agresión armada contra elementos de la PESP en Empalme

La manifestación se registró alrededor de las 14:30 horas a la altura de la capilla San Judas Tadeo, en el entronque con el libramiento que conduce a San José de Guaymas. La circulación de norte a sur y sur a norte de la carretera permaneció cerrada alrededor de 30 minutos aproximadamente.

Martha, madre del joven de 19 años detenido tras los hechos que ocurrieron durante la tarde del martes en el fraccionamiento Vista Dorada 2 en Empalme, comentó que el bloqueo se realizó para solicitar a las autoridades se lleve a cabo el proceso correspondiente del caso.

"Estamos inconformes en cómo se llevaron las cosas y queremos que hagan las cosas bien" , declaró la madre del joven en una entrevista.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito, Seguridad Pública, Policía Estatal para atender a los manifestantes y dar seguimiento al caso.