De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se dio luego de una persecución entre los elementos de seguridad y un conductor a bordo de un vehículo sedán, quien no se detuvo pese a las indicaciones de los uniformados.

La tarde de este martes se registró un ataque armado en contra de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en el municipio de Empalme, Sonora.

El vehículo ingresó al fraccionamiento Villa Dorada 2, y al internarse en la calle Zirconia impactó contra un automóvil que se encontraba fuera de un domicilio.

Posteriormente se escucharon detonaciones con arma de fuego, por lo que vecinos del fraccionamiento reportaron el hecho al número de emergencias 911.

En el lugar, un elemento de la PESP resultó lesionado por lo que tuvo que ser trasladado a bordo de una unidad oficial a las instalaciones de la Cruz Roja en el sector Libertad para luego ser llevado a un hospital. Autoridades en el sitio confirmaron que se encuentra estable.

El presunto agresor quedó detenido luego de que se activara el código rojo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.