Oficial: ya no es obligatorio el cubrebocas en Sonora

HERMOSILLO, SON.- Con la publicación de este día en el Boletín Oficial del Estado de Sonora sobre el decreto 54, donde se abroga la ley que regula el uso de cubrebocas, queda eliminada la obligatoriedad de su uso en la Entidad.

En conferencia de prensa, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño dijo aunque haya sido publicada oficialmente la derogación, no significa que las autoridades de Secretaría de Salud no puedan publicar medidas bajo determinadas condiciones para uso de mascarilla.

“No es obligatorio, sin embargo eso no significa que las propias autoridades de salud no puedan determinar medidas bajo determinadas condiciones para el uso del cubre bocas, y no significa tampoco que en un restaurante o en una institución no se pueda imponer o exigir el uso de cubrebocas, como puede ser en un vuelo de avión en aeropuerto, donde la concentración de personas pudiera incrementar el riesgo de el contagio”, precisó.