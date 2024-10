"Bienestar es el corazón de la 4T": Octavio Almada

En entrevista exclusiva para e Media, el nuevo delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora indicó que su objetivo es darle tranquilidad a la gente.

A menos de una semana de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de México, la Secretaría de Bienestar inició sus operaciones en Sonora de la mano de Octavio Almada Palafox, quien fungiera como titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Los principios del proyecto de nación, emanados del expresidente, comentó Almada Palafox para e Media, siguen latentes y ya comenzaron a profundizarse en el estado durante el arranque del “ segundo piso de la cuarta transformación ”. Se trata de una labor que no admite fallos en la Secretaría de Bienestar, considera su titular.

“ Imagínate, yo me fui de Conapesca el 30 de septiembre, cuando se terminó el periodo con el presidente, y el día primero ya estaba invitado por la presidenta a esta nueva tarea en Sonora, mi tierra natal, en una de las partes más importantes de la transformación. Lo voy a decir con todas sus letras, es el corazón de la 4T; no nos podemos equivocar, en ningún momento ”.

La médula de su nuevo encargo, detalló el funcionario, se expresa en una máxima: darle tranquilidad a la gente. Dicha meta, afirmó, depende de los programas sociales previamente existentes, que permanecerán en activo, y de la integración de nuevas medidas ideadas por Sheinbaum Pardo.

“ Hay una parte muy importante de la 4T, que es tranquilidad en la gente. Que tenga la certeza, que la esperanza se mantenga. Hoy la gente tiene mejores condiciones de vida, hay muchos beneficios que logró el presidente López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum uno de los programas que ya estamos trabajando en Sonora es la pensión para mujeres de Bienestar. Es un reconocimiento a las mujeres por todos los años de trabajo, por sacar a sus hijos adelante y es algo para que tengan autonomía económica. La parte que la presidenta nos ha encargado es que ella va a estar al pendiente de las mujeres del país, y nosotros vamos a atenderlas ”, dijo.

El registro para la pensión de mujeres, que contempla a aquellas de 60 a 64 años de edad pertenecientes a una comunidad indígena o afromexicana, y aquellas de la población general de entre 63 y 64 años, comenzó el 7 de octubre en Sonora y se mantendrá hasta el 30 de noviembre. En los días transcurridos, compartió el delegado, ya se registraron más de 9 mil mujeres, por lo que se tiene una buena perspectiva rumbo a la ” dignificación de las mujeres impulsada por la presidenta ”, dijo el sonorense.

Salud Casa por Casa

Junto a esta iniciativa, compromiso de campaña de Sheinbaum Pardo, los servidores de la nación que laboran en la Secretaría de Bienestar ya iniciaron con el Censo Salud y Bienestar. Mediante la visita a más de 900 mil hogares en el estado, se busca conocer a detalle los padecimientos y necesidades de salud de personas adultas mayores y de quienes presentan algún tipo de discapacidad y reciben apoyo de la dependencia. Se trata del primer paso del programa Salud Casa por Casa.

“ Los adultos mayores tienen un beneficio de 6 mil pesos de manera bimestral, pero muchos no pueden salir de su casa para ir a un hospital o a una clínica. ¿Qué hace la presidenta con este programa? Que tengan atención en su casa ”, dijo.

La segunda etapa consiste en visitas periódicas por personal especializado para dar atención y seguimiento a la salud de la población focalizada. Para ello, se iniciará con la contratación de profesionales de la salud a partir del 21 de octubre.

“ En la segunda etapa, que comienza a finales de octubre, se empiezan a contratar enfermeras y enfermeros. En enero y febrero, el grupo especializado médico los va a visitar de manera periódica en sus casas. Nosotros (en la Secretaría de Bienestar) no somos doctores ni enfermeros, pero levantamos el censo y en la segunda etapa va el equipo profesional a levantar el tamizaje y toda la parte médica. Es un gran programa, la gente adulta mayor es más propensa a las enfermedades, pero no todas tienen acceso a la salud. La presidenta es muy sensible al tema de salud ”, afirmó.

Otra de las labores que Octavio Almada Palafox comenzó a coordinar desde su llegada al puesto, compartió, es la operación del arranque de un nuevo programa de becas enfocado al estudiantado de nivel secundaria. Los detalles, sin embargo, serán dados a conocer por la presidenta en los próximos días.

En general, Almada Palafox aborda su nueva responsabilidad con la expectativa de replicar sus resultados en Conapesca, pues durante ese lapso, dijo, se logró darle un giro a la institución para acercarla a la población. Un asunto derivado de los principios del “humanismo mexicano”.

“ Le dimos otro giro a Conapesca, el giro más adecuado que el presidente nos enseñó con su ejemplo: estar cerca de la gente, pero no por obligación sino por convicción. Era uno de los sectores primarios de México y un sector olvidado, pero una de las mejores experiencias donde uno siente satisfacción como servidor público es buscar soluciones para la gente. Recorrí todo el país y me acerqué a la gente. Este sector no estaba acostumbrado a ver al comisionado; me dicen que antes los veían como virreyes porque era una población menor la que tenía acceso al comisionado ”.

“ Eso yo lo cambié porque el gobierno que encabezaba AMLO era eso, acercarse a la gente. Cuando uno deja el encargo vemos que avanzamos, hay muchas cosas por hacer, pero sentamos las bases: atención a los pescadores, ir a las comunidades alejadas y platicar con ellos. Fue una experiencia muy grande porque, además, el sector ribereño logramos que EEUU nos quitara la certificación negativa para la exportación de camarón. Sonora se convirtió en la capital del mundo en la acuacultura ”, finalizó.