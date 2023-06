Ana Camargo, corresponsal de Expreso, recibe medalla al Mérito Periodístico

La periodista cajemense de 27 años ha sido reconocida por la Asociación de Periodistas de Los Mochis, A. C., en el marco del Día de la Libertad de Expresión este 7 de junio.

Ana Angélica Camargo Sánchez es un nombre que quizás suene largo o desconocido, pero escucharlo de pronto en la radio del carro o leerlo en EXPRESO día a día, seguramente llevará a la mente el territorio de Cajeme, al cual esta joven reportera pertenece y el que refleja durante cada jornada de trabajo con su tinta.

Por su excelente desempeño en la noticia, Ana Camargo ha sido seleccionada por la Asociación de Periodistas de Los Mochis, A. C., ubicada en Sinaloa, para recibir la Medalla al Mérito Periodístico 2022, en el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, este 7 de junio.

Micrófono en mano, tomando notas, fotografiando a los protagonistas de un hecho, mapeando la realidad con ojo crítico, ’correteando’ la noticia, esta reportera a sus cortos e intensos 27 años se ha ganado un lugar distinguido en Cajeme y ahora para todo Sonora.

Afirma que llegó al periodismo gracias a un buen consejo; su interés inicial era la producción, pero fue gracias a la maestra Jeanneth Jiménez, quien le daba clases de Periodismo, que se sintió alentada para dedicarse de lleno al mundo periodístico.

“Me dijo que era buena, incluso ella misma me recomendó en varios medios de comunicación. Yo, en ese tiempo, quería trabajar, así que acepté sin imaginarme que terminaría enamorada de mi trabajo” .

Inicios en medios de comunicación

Comenzó a trabajar en el gremio periodístico con apenas 19 años para un portal de noticias que se llama 'Mundo Real Noticias', cuando aún estudiaba la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

“Yo estaba en una universidad privada, porque en Cajeme no se tiene esta carrera en instituciones públicas, así que trabajaba para ayudar con los gastos porque mi mamá tenía que pagar mucho dinero por mis estudios; fueron tiempos de sacrificio y aprendizaje” .

Cuando egresó de la universidad, a finales de 2016, tenía hambre de nuevas experiencias y horizontes que le ayudaran a potenciar su talento. Consiguió trabajo en Meganoticias Sur de Sonora, donde aprendió nuevas herramientas del oficio y percibió lo mucho que se puede lograr en el periodismo.

“En ese tiempo me dediqué mucho a atender servicios sociales y me impresionó ver todo el apoyo que podía recibir una persona en situación vulnerable con mi trabajo. Ahí fue donde me di cuenta de que mi trabajo valía la pena” .

En Meganoticias trabajó hasta 2018, cuando decidió cambiar a la coordinación de Comunicación Social de Seguridad Pública de Cajeme hasta 2021; sin embargo, su hambre de reportear fue más fuerte y esa adrenalina que produce cazar la noticia terminó llevándola de vuelta a los medios de comunicación.

En octubre de 2021 inició como coordinadora del noticiero de Rosa Lilia Torres-Noticias y trabajó de manera simultánea en una estación de radio del sur de Sonora. En el año 2022 se abre la posibilidad de entrar como corresponsal de EXPRESO, medio que hoy celebra por todo lo alto su condecoración.

El premio

A Ana Camargo, atrapada en su propio juego, le sorprendió la noticia. Comenta que fue el colega Eduardo Flores, quien pertenece al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, quien registró a reporteros de Ciudad Obregón en la convocatoria, entre los que estaba ella. Desde la Asociación de Periodistas hicieron su proceso de selección y fue así que le llegó la invitación para recibir la distinción.

“La verdad, no sé en qué se basaron, yo no me inscribí, ellos hicieron la selección. Fue algo que ni siquiera esperaba, pero me da gusto saber que mi trabajo es visto por los demás y me motiva a seguir esforzándome en mi profesión” .

Afirma que siempre ha sido la reportera 'joven' del gremio periodístico de Cajeme, de las que tienen menor edad, siempre conviviendo con lobos con mucha más experiencia en el asunto de la reporteada, por eso le da gusto que contemplen el trabajo de los jóvenes en este tipo de convocatorias.