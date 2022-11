Cajeme: Vecinos de calle Belem piden terminar obras

Tras cuatro meses de que autoridades municipales dieran banderazo de arranque, las obras continúan inconclusas.

Más de tres semanas han pasado de que se encuentra detenida la obra de pavimentación de la calle Belem, en la colonia Miravalle, pues ningún trabajador o maquinaria ha acudido a realizar los trabajos correspondientes, según denunciaron vecinos del sector.

La señora Leticia Aguirre Cárdenas, explicó que desde hace cuatro meses aproximadamente las autoridades municipales dieron el banderazo de arranque de la rehabilitación del alcantarillado, pero después de hacer esos trabajos ya no continuaron con la pavimentación.

“Tumbaron la calle porque dijeron que la iban a pavimentar y ya no tenía pavimento, pusieron la tubería nueva, pero los agarró el tiempo de la lluvia, tardaron como un mes, después pusieron los registros nuevos, duraron como un mes sin venir, hace como tres semanas vinieron y dijeron que ya iban a pavimentar y rasparon la calle porque ya iban a iniciar, después de eso ya no volvieron” , expresó.

'Hay problemas de drenaje muy serios aquí'

Además de que la avenida se encuentra inconclusa y cerrada, vecinos tienen que soportar el problema de drenajes colapsados que hay en la zona, pues hay sectores donde las aguas negras están estancadas.

“No sé qué piensa el alcalde Javier Lamarque porque yo veo que anda pavimentando otras calles y esta nomás no, no sé porque no nos hacen caso, hay problemas de drenaje muy serios aquí. No pavimentaron y se nos está llenando de aguas negras” , detalló.

La zona afectada, dijo, es en la calle Belem entre Jalisco y Carlos M. Calleja, pero también hay tramos aledaños que tienen obras de pavimentación inconclusas como la de la Coracepe y la Huitchaca.

Cabe señalar que, en junio del presente año, el alcalde Javier Lamarque acudió a dar el banderazo de inicio de esta obra, donde informó que la rehabilitación de infraestructura sanitaria tendría una inversión de un millón 327 mil pesos, con el fin de atender un problema histórico de acumulamiento de aguas negras que existe desde hace años.

Alcalde se comprometió a pavimentar

Según un video publicado en redes sociales, el presidente municipal se reunió con los vecinos el 24 de junio, donde se comprometió a pavimentar este tramo y aseguró que no solamente sería una obra de infraestructura sanitaria.