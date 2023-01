Personas en situación de calle se rehúsan a acudir albergue pese al frío

“Él (Amado) es el que me ha ayudado y me ha cuidado, me trae agua y lo que se necesite, me ha apoyado mucho. Ahorita ya no me duele la pierna, pero no puedo caminar bien, tuve que comprar una andadera”, expresó.

Un pequeño colchón, cobijas y pedazos de cartón, es lo que utilizan Luis Alberto Quiroz y Amado Carrera Robles para poder cubrirse de las bajas temperaturas que se han registrado esta semana en Ciudad Obregón, pues han tenido que pasar las frías noches al aire libre porque no cuentan con un hogar.

Desde hace cinco años aproximadamente, los adultos de 63 y 66 años de edad se conocieron viviendo por las calles de la ciudad, se hicieron buenos amigos y ahora son fieles compañeros que pasan juntos por la misma situación.

El señor Luis Alberto mencionó que decidió vivir en la calle porque tiene problemas con su familia, pero a finales del año pasado tuvo un accidente en la pierna izquierda que le ocasionó problemas al caminar.

“Él (Amado) es el que me ha ayudado y me ha cuidado, me trae agua y lo que se necesite, me ha apoyado mucho. Ahorita ya no me duele la pierna, pero no puedo caminar bien, tuve que comprar una andadera” , expresó.

Amado recordó que ahora está en situación de calle porque tuvo una temporada donde le fue mal y ya no pudo conseguir un trabajo estable, lo que ocasionó que se quedara sin hogar.

“Yo trabajé muchos años en la construcción, nomás que después pasaron cosas, me vine para abajo y ya no me dan trabajo en ningún lado porque ya estoy viejo, no me siento viejo, pero sí débil. Yo lo que quiero es tener mis papeles para tener mi credencial y buscar trabajo” , indicó.

Ambos aseguraron que no están sufriendo por las bajas temperaturas porque buscan protegerse con varias cobijas, pero lo que sí consideran riesgoso y desesperante es la temporada de lluvias, ya que no tienen la manera de resguardarse.

Señalaron que les gustaría acudir a algún lugar donde se puedan bañar y cambiarse de ropa, pero no quisieran ser trasladados a un albergue porque temen que los ingresen a las celdas preventivas de Seguridad Pública Municipal.

El titular de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, informó que en los últimos días han entregado cientos de cobijas a personas en situación de calle y ninguna ha querido ser trasladada a un refugio temporal.