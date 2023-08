Nuevos libros de texto no son apropiados para niños: maestro Omar Alí López

El maestro Omar Alí López Herrera, Especialista en temas de Educación, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que toda esta problemática de los libros de texto puede abordarse desde tres perspectivas, desde el punto de vista legal, pedagógico e incluso científico.

Debido a que no se ajustan a los principios científicos, metodológicos, pedagógicos y psicológicos, los nuevos libros de texto pueden no ser una buena opción para la educación de los niños.

El maestro Omar Alí López Herrera, especialista en temas de educación, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que toda esta problemática de los libros de texto puede abordarse desde tres perspectivas, desde el punto de vista legal, pedagógico e incluso científico.

"De la parte legal, la Ley General de Educación es muy precisa y no se cumplieron los procedimientos que deben de cumplirse, para poder elaborar los libros de texto, hay una Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito que se hace responsable de estructurar e invitar a expertos para que juntos diseñen un libro de texto que debe estar acorde a un principio de pedagogía y debe hacerse incluso hasta un programa piloto basándote en un plan de estudio" , comentó.

Explicó que, desafortunadamente no tenemos ese plan de estudios, es decir, es el resultado de una "ocurrencia", porque no tenemos manera de hacernos de ese plan de estudios.

A decir del especialista, han querido revisar las actas para ver si es verdad que se invitó a los padres de familia, sin embargo, el gobierno las reservó como si fuera un secreto nacional y no podrán ser consultadas hasta dentro de cinco años.

"Desde el punto de vista pedagógico, sí tú elaboras un plan de estudio, debe ser acorde al crecimiento del niño, eso en todos los países se sabe. Se debe de dosificar el conocimiento a los niños y debe ser los suficientemente objetivo, científico para que los niños puedan aprender de forma apropiada, esa parte del aprendizaje no la podemos valuar, porque no sabemos los resultados de ese plan piloto que dicen ellos que se hizo" , dijo.

¿Cómo son estos libros?

Mencionó que, se supone que se basa en el modelo pedagógico de Finlandia y cuando manejan este esquema de ver hacia lo común y no hacia el individuo, sin embargo, el modelo finlandés es muy sencillo, es el modelo de lo individual, es decir, primero el desarrollo del niño y después el desarrollo hacia el exterior.

De igual manera, apuntó que difícilmente nosotros podremos alcanzar esos niveles, pues el libro de primaria es demasiado extenso y pesado para un niño de primaria.

"Lo que sí se ve en los libros de primero de primaria, además de los errores de conceptualización, por ejemplo, hay errores de las figuras geométricas, no está muy claro el concepto; además hay ciertos detalles ideológicos que pudiéramos decir que no son muy apropiados para los niños de primer año y estos tienen que ver con cuestiones de puntualizar la pobreza, se maneja la pobreza como una virtud. La pobreza no puede ser una virtud, creo que en el modelo económico mundial no hay cabida para esa visión" , expuso.

Por otro lado, en los libros de tercero, quinto año e incluso en secundaria se pueden apreciar errores bastante serios con respecto a la forma en la que la naturaleza se maneja, pues hay ciertas cosas de la biología que son innegables y no puedes negar la evolución, ya que en estos libros se manejan cuestiones que tienen que ver con biología, pero también con la forma en la que nosotros vemos a los entes biológicos.

"No puedes defender lo indefendible, ¿cómo le puedes explicar a la gente que no existe un plan de estudios supuestamente basado en fases, ya no van a ser las materias como nosotros las entendíamos? Este modelo se utilizó en su momento en Venezuela para modificar el sistema educativo y sabemos que no le sirvió muy bien" , manifestó.

Asimismo, opinó que no es lo más recomendable para los padres de familia, para los niños e incluso para los profesores que nos enfrentemos a una situación de esta naturaleza, pues los profesores tendrán que explicarle al niño cómo es que en un libro se hace la referencia de que hay hombres que tienen pene y hay hombres que tienen vagina o que hay mujeres que tienen vagina y hay mujeres que tienen pene.

"Para un niño de 10 años, hay ciertas cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado para explicarle, los profesores se va a meter en un brete, pero no tenemos ayuda de los psicólogos en las escuelas" , detalló.

Alí Herrera señaló que, cuando se trata de la educación de los niños, los libros de texto deben estar muy bien hechos, cuidadosos y delicados, pero con esto termina siendo un "bodrio" de material que no se ajusta a los principios científicos, metodológicos, pedagógicos y psicológicos sobre cómo educar a un niño conforme va creciendo.