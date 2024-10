Alfonso Durazo nombra a nuevos integrantes de su gabinete

El mandatario informó sobre los nuevos cambios en las secretarías y direcciones del gobierno de Sonora.

Durante la mañana del jueves 03 de octubre el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que tomó protesta a las y los nuevos integrantes de su gabinete.

Fue mediante X que el mandatario estatal informó sobre los nuevos cambios en las secretarías y direcciones del gobierno, entre las cuales destacan Sagarhpa y la Contraloría General.

“ Hoy tomé protesta a las y los nuevos integrantes de mi gabinete, a quienes les instruí regirse con rectitud y honradez en la función del servicio público, guiados por los principios de nuestro movimiento de no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo jamás ”, comentó.

Dentro de los nombramientos que realizó el gobernador se encuentran:

Paulina Ocaña, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal.

Braulio Martínez, Secretario Particular.

Roberto Gradillas, Secretario de Turismo y Economía.

Fernando Rojo, Secretario de Bienestar.

Célida López, Secretaria de Sagarhpa.

María Dolores del Río, Secretaria de la Contraloría General.

Francisco Acuña, Titular de Codeso.

Alejandra Castro, Secretaria de Sidur.

Sheila Hernández, Secretaria de la Mujer.

Margarita Vélez, Rectora del Itesca.

Patricia Ureña, Directora General de Telemax.

Doris Arenas, Encargada de Despacho de la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social.

Hasta el momento se desconoce a qué puestos dentro o fuera del gabinete irán los exfuncionarios de gobierno en Sonora.