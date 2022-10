Hackean WhatsApp de dos funcionarios de Oomapas Cajeme

En menos de 24 horas, dos funcionarios del Oomapas de Cajeme fueron víctimas de hackeo en sus cuentas de WhatsApp, por lo que alertaron en sus redes sociales personales que hagan caso omiso de cualquier mensaje de intento de extorsión.

Se trata del director general Luis Miguel Castro Acosta, quien fue víctima de hackeo durante la tarde del lunes y en las primeras horas de este martes pasó lo mismo con el director comercial Fructuoso Méndez Valenzuela.

“Comentarles que en este momento me acaban de hackear mi WhatsApp. Espero nadie reciba mensajes solicitando algo o extorsionando”, publicó Castro Acosta.

“Amaneció mi cuenta de WhatsApp hackeada, por lo que solicito a todos mis amigos, contactos y familia que hagan caso omiso. Estoy bien”, publicó Méndez Valenzuela.

Un conocido del Director Comercial del organismo compartió para el equipo de EXPRESO que la mañana de este martes recibió un mensaje donde le pide dinero prestado.

“Acabo de tener un percance vial, nada grave, gracias a Dios estoy bien, pero la parte afectada me pide que le pague los daños materiales. Yo traté de realizarlo pero mi banco no me permite transferir. Te quiero pedir un favor, ¿tuvieras la oportunidad de ayudarme?”, señala el mensaje que se envió desde la cuenta de WhatsApp de Fructuoso Méndez Valenzuela.





¿Cómo prevenir un hackeo de WhatsApp?

El fundador de la Asociación Sonora Cibersegura, José Manuel Acosta, expuso que este tipo de hackeos suceden tanto en servidores públicos como en ciudadanos, es por ello que dio a conocer los siguientes pasos para proteger la cuenta de WhatsApp: