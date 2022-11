Conmociona muerte de dos alumnos de una secundaria de Cajeme

José Carlos Ahis Romero Obeso y Camila Valeria Ramos Tejeda dejaron de estar físicamente en este plantel educativo, pero permanecerán en el recuerdo de sus compañeros, maestros y personal administrativo.

Dos estudiantes de la secundaria Rafael Campoy de Ciudad Obregón murieron en menos de una semana en situaciones diferentes, lo que ha conmocionado a adolescentes, maestros y padres de familia de este plantel educativo.

Fue el pasado 5 de noviembre cuando José Carlos, de 13 años, perdió la vida en un accidente en el Valle del Yaqui, donde murieron también familiares y sólo logró sobrevivir su madre.

En redes sociales, sus compañeros de clase expresaron que lo recordarán como un joven brillante, amable y respetuoso, por lo que lamentaron que a su corta edad haya perdido la vida.

“ Es muy complejo explicar lo valioso que fue el tiempo que José Carlos pasó con nosotros y lo doloroso que es su partida, sobretodo para su familia, pero también para nosotros, que compartimos con él en nuestro día a día. Siempre va a ser tan triste que un joven tan brillante en su estilo, amable y respetuoso se vaya de este mundo. Te vamos a extrañar siempre. DEP, abrazo mucho a su familia, mis condolencias y que la luz de su estrella nos ilumine siempre ”, expresó Marysol García.

“ De parte de todos sus compañeros de 2F mandamos nuestras condolencias más sinceras para su familia y pronta resignación. No hay palabras para una perdida tan grande, tus compañeros siempre te recordaremos, vuela alto, José Carlos ”, señaló Emily Dayana Nuñez Rosales.

Días después, el 11 de noviembre, se dio a conocer que la estudiante Camila Valeria Ramos Tejeda, de tercer grado, murió a causa de una enfermedad.

“ Mis condolencias a la familia Ramos Tapia, pido a Dios reciba en su reino a Camila Valeria y le dé el descanso eterno ”, comentó la maestra Julieta Lugardo en redes sociales.

“ Te voy a extrañar como no te imaginas, eres y serás siempre mi mejor mejor amiga, la que me seguía en todo la que estaba conmigo a pesar de todo, te voy a extrañar demasiado. Esto no es un adiós, en un hasta pronto mi niña hermosa ”, compartió su compañera y amiga Naydeli Peña.

Autoridades del turno vespertino del plantel educativo lamentaron la pérdida de ambos estudiantes y desearon pronta resignación para los familiares.