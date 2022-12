Piden evitar venta y compra de juguetes bélicos esta Navidad en Cajeme

Un llamado a no comprar o vender juguetes bélicos en esta Navidad hizo el Colectivo Independiente Punto Tres, con el objetivo de que los niños de Cajeme dejen de participar en actividades que fomentan la violencia y conductas antisociales.

El director del colectivo y promotor cultural, Rafael Evans, comentó que durante el 2021 y 2022 realizaron la campaña “Por un Cajeme sin balas”, donde recorrieron diversas colonias del municipio para recolectar los juguetes bélicos de los niños e intercambiarlos por uno didáctico.

“ Fue sorprendente la cantidad que reunimos, más de 10 mil juguetes de todo tipo, de todos colores, de todos tamaños, de todas las semejanzas a uno real, la importancia es no sólo por lo que significa el objeto como tal, sino el impacto que provoca en los menores ”, explicó.

Por esta situación, el activista social hizo un llamado a los padres de familia para que no compren este tipo de regalos, ya que sólo genera un mensaje negativo en los pequeños.

“ En nuestras colonias están jugando al héroe, a ser el sicario o el narco, mejor intercambiemos y generemos otros héroes, pongamos otras opciones, otras figuras como juguetes didácticos, retomemos las tradiciones mexicanas. Actualmente muchos se van por juguetes caros, pero yo me he dado cuenta que en las colonias un niño es feliz con un carrito o una muñeca ”, comentó.

Resaltó que el precio de los juguetes bélicos suele ser económico, por lo que también hizo un llamado a los comerciantes locales para que eviten ponerlo a la venta, pues de esta manera van a colaborar en mejorar la situación de violencia que se vive en el municipio.

“ Curiosamente las tiendas de origen chino no los venden, el llamado es a no venderlo, sobre todo en estas colonias focalizadas si tienen una mercería o papelería, el no venderlo aporta un pequeño granito para generar conciencia y crear infancias más sanas ”, precisó.

Reiteró que el futuro de los niños depende de la educación que imparten los adultos en la actualidad, por lo que cada uno debe actuar con responsabilidad para que en los próximos años Cajeme sea un municipio con mayor paz y tranquilidad social.

Cabe señalar que el Colectivo Independiente Punto Tres está trabajando en la trituración de los más de 10 mil juguetes bélicos para crear un mural mosaico en la colonia Villa Bonita, mismo que transmitirá un mensaje de paz y conceptos pacíficos para las nuevas infancias.