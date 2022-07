Nos seguimos preguntando dónde están las mujeres desaparecidas: Sinthya Gutiérrez

La ciudadanía se está acostumbrando a ver con cada vez más frecuencia los reportes de personas desaparecidas, especialmente de mujeres, y aún no parece haber respuestas concretas acerca del móvil de estos hechos.

HERMOSILLO, SON.- Luego de que el pasado 20 de junio se diera a conocer la desaparición de una joven guaymense identificada como Amairani Rascón Ramos, el día de ayer se llevó a cabo una marcha pacífica en la que exigían su localización a las autoridades.

"El día de ayer recibimos la invitación (de la marcha) al colectivo, las familias y un grupo de feministas, para protestar y pedir a las autoridades el apoyo, porque para nosotros, como familiares de desaparecidos, las primeras horas, los primeros días, son los más importantes para la localización de una persona" , indicó.

"Nosotros pensábamos desde un principio, cuando empezó la desaparición de mujeres, que era trata de blancas por la cuestión que dicen de que 'se fue con el novio', 'salió con una amiga, un amigo', pero no, eso se está descartando porque estamos encontrando a las mujeres en fosas. Esta es una cuestión alarmante, que estamos en esa pregunta '¿Qué está pasando'" , recalcó.

"Dio un giro muy drástico el estado, estoy hablando en general, porque en todo el estado estamos igual con las personas desaparecidas, antes no se miraba a las mujeres, y ahora estamos viendo que ya estamos en una situación como decimos de igualdad, tanto las mujeres como el hombre corremos riesgos, y es alarmante porque antes no se miraba y no sabemos, nos seguimos preguntando '¿Dónde están?" , manifestó.