Ponen veladoras a calles de Nogales para pedir que las pavimenten

Tras la promesa incumplida por el mandatario de Nogales, Juan Gim Nogales, de que se iniciarían los trabajos de pavimentación de la Ruiz Cortines, el influencer local Osvaldito 360 invitó a la comunidad en general a manifestarse pacíficamente colocando veladoras en las calles.

"Me compré una sodita en bolsa para ir a ver cómo pavimentaban la Ruiz Cortines porque ya es mediados de abril y no he visto nada, así que le puse una veladora a la calle, a ver si Diosito nos hace el milagro porque el ingeniero puras mentiras", comentó el influencer en la página oficial.

Con el apoyo de la ciudadanía, lograron colocar 50 veladoras que fueron retiradas conforme se iban poniendo, desconociendo quién o quiénes las quitaban del lugar.

La segunda vez que se convocó, se logró un kilómetro de veladoras en la acera de la calle Ruiz Cortines, una de las arterias principales de la frontera con mayor cantidad de baches. Ahora, van por una tercera manifestación de "Luz" para alcanzar la meta de cuatro kilómetros.

"La verdad es una vergüenza lo que está pasando en nuestra ciudad, que tengan que llegar a este tipo de manifestaciones por falta de responsabilidad del gobierno actual", comentó un comerciante ubicado desde hace más de diez años en la Ruiz Cortines.

No es la primera vez

El influencer se ha caracterizado por la manera tan peculiar de denunciar las deficiencias del gobierno municipal. Entre sus denuncias destacan la falta de agua y la seguridad.

Alberto Rincón Barrera tiene un negocio de comida desde hace varios años y compartió las experiencias que ha vivido en ese lugar, desde los accidentes ocasionados por el tren hasta los carros que quedan tirados por caer en los baches de la calle.