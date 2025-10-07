El Ayuntamiento de Nogales analiza reorientar el uso del refugio temporal ubicado en la Unidad Deportiva Estrella Nogalense, ante la baja afluencia de migrantes.

El Ayuntamiento de Nogales busca rehabilitar espacios deportivos sin dejar desprotegida a la población migrante, informó el Secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruíz.

Señaló que la afluencia al refugio temporal en la Unidad Deportiva Estrella Nogalense ha sido mínima, por lo que analizan reorientar su uso en beneficio de la comunidad.

Ante la pregunta sobre la recolección de firmas promovida por el diputado federal Jesús Pujol Irastorza para desalojar el refugio, Sedano Ruíz subrayó que cualquier procedimiento deberá realizarse de manera sensible y respetuosa con las personas migrantes.

Agregó que el alcalde Juan Francisco Gim Nogales gestiona con autoridades competentes opciones para reubicar y fortalecer la atención.

“El refugio temporal en la Unidad Deportiva Estrella Nogalense fue creado para brindar apoyo a los migrantes que llegan a la ciudad, pero su uso ha sido mínimo.

El ayuntamiento busca encontrar una solución para rehabilitar los espacios deportivos y al mismo tiempo garantizar que los migrantes reciban el apoyo necesario”, expuso el funcionario.

Sedano Ruíz indicó que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal tienen un papel clave en la atención a migrantes y que se trabaja de forma coordinada.

Mencionó que el ayuntamiento cuenta con otras áreas para recibir a migrantes deportados, entre ellas un refugio rentado y equipado por el Gobierno del Estado.

El secretario reiteró que la prioridad es una solución equilibrada: recuperar la infraestructura deportiva sin vulnerar derechos ni dejar sin apoyo a las personas migrantes.