El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que cárteles, pandillas y organizaciones terroristas ofrecen hasta 10 mil dólares por asesinar y dos mil por secuestrar a agentes del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó una creciente amenaza contra agentes federales de inmigración, luego de detectar que cárteles, pandillas y grupos terroristas han ofrecido recompensas de hasta 10 mil dólares por asesinar y 2 mil por secuestrar a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con un reporte difundido por Fox News, las autoridades estadounidenses calificaron la situación como “extremadamente peligrosa y sin precedentes”, tras comprobar la circulación de fotografías e identidades de agentes en redes criminales.

"Han publicado sus fotos. Las han enviado entre sus redes y es una situación extremadamente peligrosa”, advirtió la secretaria del DHS, Kristi Noem, en entrevista con el medio estadounidense.

Investigación y caso en Illinois

El 3 de octubre, una fuente confidencial alertó sobre un intento de atentado contra el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) identificó como responsable a Juan Espinoza Martínez, presunto miembro de la pandilla Latin Kings, quien fue detenido el 6 de octubre en Burr Ridge, Illinois.

Las pruebas incluyen capturas de pantalla de una conversación en Snapchat, donde el sospechoso ofrecía 2 mil dólares por información sobre Bovino y 10 mil dólares “si lo derriban”, según el comunicado oficial del DHS.

Espinoza Martínez enfrenta cargos federales por solicitar el asesinato de un funcionario público.

En respuesta, el DHS reforzó la protección de los agentes amenazados y modificó sus protocolos de operación en zonas de alto riesgo.

“No permitiremos que bandas criminales ataquen a funcionarios del gobierno estadounidense ni a nuestros agentes del orden”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

Las autoridades federales indicaron que el arresto de Espinoza Martínez representa “un paso firme contra quienes buscan intimidar o dañar a las fuerzas del orden”.

Escalada de violencia y tensión política

El DHS documenta un incremento en ataques y acoso contra agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza en ciudades como Chicago, Dallas y Portland, donde se han registrado seguimientos, emboscadas y tiroteos.

Kristi Noem relató que en Chicago una caravana de 10 vehículos acorraló a oficiales federales e intentó atropellarlos, además de portar armas semiautomáticas.

El tema ha generado debate político en Estados Unidos. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, desestimó las declaraciones del DHS y calificó las medidas de seguridad propuestas como “inconstitucionales y peligrosas”.

Noem respondió que algunos funcionarios demócratas restan gravedad al problema, otorgando “cobertura” a grupos criminales.

Lucha contra la intimidación criminal

El DHS reiteró que los responsables de estas amenazas enfrentarán todo el peso de la ley y que las operaciones de control fronterizo continuarán sin interrupciones.

“Esto no se trata de libertad de expresión, sino del estado de derecho contra la anarquía. Venceremos”, escribió Noem en su cuenta de X (antes Twitter).