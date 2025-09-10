El Papa destaca importancia del amor y la resiliencia en la fe.

El Nuncio Apostólico, Monseñor Joseph Spiteri, compartió un mensaje especial del Papa León XIV durante uno de los eventos eclesiásticos de consagración del Obispo en Nogales.

En su intervención, destacó la feliz coincidencia de estar presente en los nombramientos de obispos en el país, subrayando que uno de los primeros nombramientos fue en Sonora. Esta coincidencia fue vista como un signo de la providencia divina y un llamado a fortalecer la fe en la región.

El mensaje del Papa León XIV, transmitido a través del Nuncio Apostólico, expresó agradecimiento al Señor y enfatizó la importancia del amor, la consideración, el perdón y la resiliencia en la vida de los creyentes.

"Estas virtudes son fundamentales para construir una sociedad más justa y fraterna, donde la violencia y la discordia sean reemplazadas por la paz y la armonía" , enfatizó.

Joseph Spiteri subrayó la importancia de seguir trabajando juntos para construir una sociedad más justa y fraterna. En este sentido, destacó la necesidad de evitar cualquier tipo de violencia y promover la reconciliación y el diálogo.

Hizo un llamado a los presentes para que se comprometan a ser constructores de paz y promotores de la justicia en sus comunidades.

El nombramiento de Monseñor José Luis Cerra Luna como Obispo de Nogales fue visto como un signo de la confianza del Papa en la capacidad de la Iglesia en Sonora para enfrentar los desafíos de la región. El Nuncio Apostólico expresó su apoyo y bendiciones para el nuevo Obispo y la comunidad de la diócesis.

El evento eclesiástico fue un momento importante e histórico para renovar el compromiso con la fe y la misión de la Iglesia.

El mensaje del Papa León XIV y la presencia del Nuncio Apostólico sirvieron como un recordatorio de la importancia de vivir la fe de manera auténtica y comprometida, especialmente en momentos de desafío y cambio.