Carlo Acutis: el primer santo millennial es proclamado por León XIV
El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, adolescente italiano y pionero en usar la tecnología para difundir su fe, conocido como “patrón de internet”.
Carlo Acutis, joven italiano apasionado por la tecnología y la fe, fue canonizado este 7 de septiembre de 2025 por el papa León XIV en el Vaticano. Se le conoce como el primer santo millennial.
A diferencia de otros adolescentes, Carlo transformó el internet en una plataforma para difundir su amor por la Eucaristía. A los 11 años creó una página web que documentaba milagros eucarísticos en todo el mundo, proyecto que luego se convirtió en una exposición internacional y le valió los sobrenombres de "influencer de Dios" y "patrón de internet".
En 2006, a los 15 años, falleció víctima de leucemia, dejando un testimonio de sencillez, devoción y servicio a los demás. Su proceso de canonización avanzó rápido: fue declarado venerable en 2018, beatificado en 2020 tras un milagro reconocido en Brasil y canonizado finalmente este 7 de septiembre tras otro milagro en Costa Rica.
Originalmente prevista para abril, su canonización se pospuso por la muerte del papa Francisco y se concretó como uno de los primeros actos del pontificado de León XIV. Carlo Acutis representa un modelo de espiritualidad contemporánea: un joven de jeans y tenis que mostró cómo vivir la fe en un mundo digital.