Don Ismael no se puede permitir descansar a causa de su diabetes

Ismael Díaz, hombre de 72 años de edad originario de Guadalajara, Jalisco, no conoce lo que son días de asueto, vacaciones, o descanso.

Con problemas de diabetes desde el 2003, el hombre trabaja para sostenerse lavando carros en Nogales, uno o dos al día, ya que su condición no le permite hacer más esfuerzo.

"Yo nunca he tenido días de vacaciones o descanso, siempre he trabajado para sostenerme, no tengo familia siempre he sido solo, y ahora enfermo batallo más y se que menos puedo tener un día para mi", compartió para Expreso el septuagenario.

A don Ismael le han amputado dedos de ambos pies por la gangrena qué padece, sin ayuda, sin familia busca subsistir sacando los gastos médicos y personales lavando carros.



Como don Ismael, en la frontera se puede observar más de una decena de adultos mayores trabajando en las calles, ya sea de lava coches, vendiendo algún tipo de botanas o como boleros.