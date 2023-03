Manuel fue deportado a Nogales y dejó a 10 hijos y pareja embarazada en EU

La historia de Manuel Yanagui es una de tantos inmigrantes que han sido deportados a México tras toda una vida en Estados Unidos, dejando todo lo que tienen en aquél territorio.

En la frontera de Nogales, Sonora, se escuchan cientos de historias de inmigrantes deportados de Estados Unidos a territorio mexicano, algunos incluso con más años vividos en territorito estadounidense que en su propia nación, mismos que tras ser detectados, son deportados sin nada y con toda una familia esperando en casa, tal es el caso de Manuel Yanagui Meléndez.

En entrevista para E XPRESO , el hombre de 47 años originario de Guadalajara, Jalisco, fue deportado desde Utah, Estados Unidos, donde ha dejado a 10 hijos, además de su pareja en gestación de un par de gemelos, siendo esta su segunda deportación.

"Yo me cruce a Estados Unidos el mes de septiembre de 1984, la falta de trabajo y la manera de ser de la gente en México me hizo tomar esa decisión; mi primer cruce lo hice con una tía por la garita en carro, no fue hasta el '97 que me agarraron trabajando y me deportaron por vez primera" , compartió.

Hijo de Miguel Yanagui Farfán originario de China y Juana Meléndez Cisneros de Guadalajara, don Miguel cuenta que una multa de tránsito le va a privar de conocer a sus gemelos.

"Nunca pensé que por una multa de tránsito iba a ser deportado de nueva cuenta, hoy es más difícil para mí ya que mi mujer está embarazada de gemelos y no los voy a conocer, apenas estoy juntando para pagar mi cruce, son 300 dólares pero no tengo como juntarlos, tengo ya un par de meses acá en Nogales y no puedo hacer nada" , narró entre lágrimas Yanagui Meléndez.

Casos como el de don Manuel se ven diariamente en las fronteras, y difícilmente muchos logran cruzar de nuevo a Estados Unidos y recuperar a su familia.