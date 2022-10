Atrae a mexicanos venta de plasma en Estados Unidos

La reciente reapertura a la compra de plasma de turistas o visitantes mexicanos en Estados Unidos representa una oportunidad de mejora en la economía de miles de familias que residen en la franja fronteriza.

El municipio de Nogales, considerado como una de las fronteras más importantes en Sonora, provee de una considerable cantidad de vendedores de plasma para compañías extranjeras como CSL Plasma, que cuenta con una sucursal en la Nogales Plaza.

Hace apenas una semana, el mercado transfronterizo sanguíneo se reactivó después de que una juez federal de Washington desechó la prohibición para que mexicanos con visa de turista pudieran vender su plasma

Al abrirse las puertas de las garitas, ciudadanos nogalenses como Roberto Gómez y Claudia Contreras han encontrado o reencontrado ese apoyo para la economía familiar, agregando hasta 600 dólares mensuales para solventar sus gastos a cambio de su materia orgánica.

Roberto, de 43 años y quien labora en una empresa de radio, comentó que el pasado martes acudió por primera vez a vender su plasma, y una vez que se dio cuenta que además de ganarse un dinero extra su producto se utilizará para la elaboración de medicamentos que ayudarán a su vez a otras personas necesitadas, se convenció más de “entrarle” al negocio.

“He acudido una sola vez y me impresionó el filtro, son muchos requisitos para que cumplas con las características para ser donante, son muy estrictos y parecidos a los de México para donar sangre, como ejemplo no ser adicto a drogas, no tener relaciones de riesgo y estar saludable, además te miden tus niveles de azúcar y presión arterial”, relató.

Para Claudia, quien es trabajadora en una compañía de cable, el que hayan reabierto la frontera para los vendedores de plasma es una forma de recuperar esa entrada de dinero extra para sacar adelante a la familia.

Relató que en su trabajo gana entre cuatro mil a cinco mil pesos mensuales, por lo que añadir más de 600 dólares mensuales por vender su materia sanguínea, impacta de manera positiva en su economía.