Presunto ataque a regidor de Guaymas no se ha confirmado: FGJE Sonora

El vicefiscal de investigaciones de la FGJE Sonora, Jesús Francisco Moreno, informó que se tiene el conocimiento de que aparentemente el regidor se encontraba en estado de ebriedad y se autolesionó la mano.

Luego de que trascendiera sobre un presunto atentado en contra de Martín Ríos, regidor del Ayuntamiento de Guaymas, el cual resultó con lesiones en una mano, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) compartió que no descartan ni afirman que esto se haya tratado de una agresión armada.

Explicó que tras llegar a un nosocomio de Guaymas el regidor se negó a recibir atención médica y no dio ningún tipo de declaración a la autoridad sobre esta situación.

"No tuvo voluntad de declarar ante las autoridades, se dice por compañeros del hospital que esta persona venía en estado inconveniente; no podemos descartar el tema de una agresión, pero tampoco de una autolesión porque no permitió que se le realizara las periciales y las declaraciones correspondientes y continuaremos investigando este hecho e informaremos en su momento" , informó Jesús Francisco Moreno.

Mediante la plataforma X, la Mesa Estatal de Seguridad Pública informó sobre esta situación en la cual confirmaron que el regidor llegó en estado de ebriedad al Isssteson en dónde se dio de alta voluntaria y evitó dar declaraciones al respecto.

"Se inició la investigación por parte de las autoridades. La primera línea relacionada a los hechos indica que, de manera accidental, él mismo se habría provocado la lesión" , puntualizó la Mesa Estatal.