Beltrones llama a no intimidarse por amenazas sobre programas sociales

Con Xóchitl Galvez, Beltrones Rivera se comprometió a reducir a 60 años la pensión a todas y todos los adultos mayores.

En un encuentro realizado el sábado 2 de marzo en Nogales, Manlio Fabio Beltrones Rivera, candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, instó a la población a no dejarse influenciar por las supuestas amenazas de Morena de que perderían los programas sociales si no votan por este partido.

"Que nadie les vaya a echar una mentira porque esos ya los pusimos en la Constitución, que no vayan a amenazar a nadie con que si no votan por Morena se los van a quitar, eso no es cierto. Ya está en la Constitución, lo votamos todos los partidos, todos" , enfatizó Beltrones Rivera durante el evento, donde también estuvieron presentes comerciantes organizados, estudiantes, empresarios y productores agropecuarios.

El candidato al Senado destacó la propuesta de Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de Fuerza y Corazón por México, de reducir la edad para recibir la pensión a partir de los 60 años. Esta iniciativa, explicó Beltrones, surge ante la disminución en la expectativa de vida de los mexicanos durante este sexenio, con el objetivo de compensar esos años en el beneficio de la pensión.

Además, Beltrones abordó la preocupación de los productores agropecuarios sobre la situación actual del campo, señalando un descuido y falta de políticas públicas en el sector. Recordó la importancia de políticas pasadas que garantizaban un campo con condiciones de crecimiento y supervivencia, políticas que, lamentablemente, han desaparecido en el actual gobierno, señaló.

Finalmente, Beltrones Rivera solicitó el apoyo y el voto de los presentes, asegurando que desde el Congreso se pueden resolver muchos de los asuntos del país con legalidad y orden, destacando la importancia de las elecciones del próximo 2 de junio como una oportunidad para generar cambios significativos.