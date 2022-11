Niegan a alcalde de Huatabampo construcción de más expendios

La propuesta del alcalde Jesús Flores Mendoza no agradó a los regidores durante la sesión de Cabildo.

Ante considerar que no es una necesidad, por el gran número de comercios que se dedican a la venta de bebidas embriagantes en el municipio de Huatabampo, las anuencias para venta de cerveza, vinos y licores, en la comunidad de La Escalera y La Lomita, fueron rechazadas por mayoría en el Cabildo de Huatabampo.

Por tercera ocasión consecutiva en el orden del día de una sesión de Cabildo, el alcalde Jesús Flores Mendoza propuso la construcción de dos expendios de cerveza, situación que no agradó a los regidores.

La regidora, Isidra Oralia Palomares López, recordó que durante esta administración han sido varias las veces que se ha aprobado la construcción de este tipo de establecimientos comerciales.

"Son varios los expendios que hemos aprobado, donde quiera hay expendios, no hay un lugar en el municipio donde falten estos establecimientos", recalcó.

Palomares López señaló que si no es una obra para ayudar a la ciudadanía, no apoyará más ese tipo de propuestas o solicitudes por parte del presidente municipal, ya que no hay un documento en donde se cense a los pobladores para que expresen su conformidad o inconformidad por la construcción de tantos expendios.

Por su parte, Jesús Hiram Osuna Morales, señaló que por sesión de Cabildo se aprueban dos expendios, llegando a una totalidad de cuatro establecimientos de ese giro comercial.

"Es muy importante la economía, pero también es importante salvaguardar los espacios. En dos meses se pretende cumplir con la construcción de seis expendios nuevos en Huatabampo, entonces esta ocasión yo no voy aprobar las anuencia de expendio", destacó.

Actualmente en el sur del Estado una de las principales causas de muerte para personas en edad productiva son los accidentes viales, en donde titulares de Protección Civil coinciden que en el 70 por ciento de los casos se ve involucrado el uso del alcohol al volante.