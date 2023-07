Denuncian mal servicio de recolección de basura en Navojoa

Los navojoenses señalaron que, constantemente tienen que lidiar con esta situación, en cual predominan los malos olores, basura en las banquetas y la presencia de fauna nociva.

Tirada en la calle, acumulada en las casas y siendo un foco de infección para los navojoenses, así es como luce la basura en el municipio de Navojoa, derivado del mal servicio de recolección.

Los navojoenses señalaron que, constantemente tienen que lidiar con esta situación, en cual predominan los malos olores, basura en las banquetas y la presencia de fauna nociva.

"Estamos teniendo un mal sistema de recolección de basura, no solo en la colonia Constitución, sino en todo el municipio. Los camiones no hacen sus recorridos constantes, una pena ver los botes de basura llenos e incluso los perros derrumbarlos para calmar su hambre", refirió Gerardo Argüelles Esquer.

Asimismo, la ciudadanía resaltó que derivado del mal servicio y el rezago que este provoca, es común ver en solares baldíos basura acumulada.

"Es un rezago notable en la recolección de basura, muchas de las colonias se ven afectadas porque no hay un servicio continuo, hay una semana que vienen otros 15 días que no y siempre cuando se les preguntas que está pasando, su respuesta es que no hay para el diesel", resaltó Carmen Rodríguez Corral.

Acumulación de basura

Aunque en algunas colonias explicaron que si pasa el camión recolector, lamentablemente lo hace en horas que el ciudadano no esta en su casa, provocando acumulamiento de desechos por semanas.

"Si pasan dos veces por semana el detalle es que pasan muy temprano o muy tarde y ahí hay que estar jugando a sacar la basura. La cuestión aquí son los perros que te hacen un desastre y ya empieza a verse más cochinero y uno tiene que salir a limpiar", afirmó Eduardo Ruvalcaba Lara.