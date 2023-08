Reportan navojoenses excesivos cobros en el recibo de la luz

Y es que desde que inició la temporada de lluvia, en algunos sectores del municipio de Navojoa se han quedado sin luz, sin embargo, los costos son muy elevados, complicando la situación económica de las familias.

Habitantes de la Perla del Mayo han reportado los cobros excesivos en el recibo de energía eléctrica en este verano, pues en el mes de agosto aseguran que pese a los constantes apagones les llegó el doble.

Y es que desde que inició la temporada de lluvia, en algunos sectores del municipio de Navojoa se han quedado sin luz, sin embargo, los costos son muy elevados, complicando la situación económica de las familias.

Los quejosos, comentaron que al acudir a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Navojoa, las cuales se ubican calles de la colonia Reforma, no tienen una respuesta favorable.

"Es inexplicable como puede variar de esa manera el consumo de energía eléctrica, solo estoy en la casa en las noches. El mes pasado llegó 830 pesos, este mes nos llego 4 mil 320 pesos", comentó la señora Graciela Ibarra Rodríguez.

Los afectados, señalaron que no hay negociación con el personal encargado de las ventanillas de atención, pues aseguran que solo hay prórrogas para jubilados y pensionados.

No tienen acceso a prórrogas

"Muchos no podemos pagar tanto, me llegó el doble del mes pasado y con el gasto del regreso a clases nos quedamos en números rojos, por eso necesitamos una prórroga pero no hay respuesta", aseveró el señor Ricardo Castro Velderrain.

Asimismo, destacaron que mientras no haya soluciones a los apagones, no aclaraciones acertivas por los altos costos, los apagones siguen al orden del día.

"A mi ya se me descompuso una televisión y una lavadora, ellos no van a responder por eso. Llegas a ventanilla y lo único que te dicen es que si esta bien la lectura, no se como le voy hacer para pagar los 5 mil pesos que me llegaron este mes", destacó Ana Cecilia Díaz Pérez.