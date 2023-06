Molesta a navojoenses poda de árboles en plena temporada de calor

A través de las redes sociales, decenas de navojoenses manifestaron que los trabajos realizados son incongruentes, debido a que en plena época de calor y con temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados, están acabando con el único pulmón de la ciudad.

Vecinos del sector oriente de la Perla del Mayo se encuentran inconformes e indignados por los trabajos de podado de árboles por parte del personal del Ayuntamiento de Navojoa.

"No entiendo porque siempre hacen lo mismo en temporada de calor, es cuando se ocupa sombra y, sobre todo, pulmones para respirar. Espero haya una explicación razonable por parte del presidente", comentó Luis García Arce.

La poda fue en dos bulevares

Fueron al menos dos bulevares en los que se presentaron las podas de árboles, uno de ellos en el bulevar Lázaro Cárdenas y el que se encuentra en la avenida Huatabampo.

"No entiendo de quien fue esta gran idea, no hay riesgo en ningún lado, no pasan cerca los cables y los brazos no eran tan grande. La verdad es que vamos de mal en peor con esta administración 2021-2024", lamentó Patricia Castro Cota.

Ante esto, los habitantes solicitaron a las autoridades municipales una explicación, ya que consideran que las vialidades son muy concurridas por los estudiantes y vendedores ambulantes.

"Siempre hacen lo mismo en este tiempo, y lo peor es que ni siquiera les hacen un buen corte, los dejan horribles, pero ojalá así les mocharan el pelo a esos bárbaros que hacen eso a los árboles", enfatizó Francisco Medina Velderraín.