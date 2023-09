Vuelven los alcoholímetros en la Perla del Mayo

El jefe del Departamento de Tránsito de Navojoa, Aroldo René Pérez Cabello explicó que este programa tiene como objetivo establecer mecanismos de colaboración con el Gobierno del Estado en acciones de salud pública.

En la pasada reunión ordinaria del cuerpo colegiado de Cabildo, los regidores vieron a bien aprobar por unanimidad que a partir de este fin de semana se implementen las acciones del Programa de Alcoholímetría.

'En este convenio se pretende realizar operativos en puntos de revisión no solamente en tema de alcoholimetría si no se establecerá un filtro integral en donde se ven diferente puntos como lo es la falta cinturón de seguridad al conducir, en algunos casos hay familias que no tienen a los niños en los asientos, entre otros factores de tránsito", puntualizó.

Pérez Cabello detalló que el convenio que se llama de alcoholimetría es para prevenir que las personas conduzcan en estado de ebriedad.

"En sí se trata de que sea un convenio integral en donde se prevengan los accidentes", aseveró el jefe del Departamento de Tránsito.

Señaló que desafortunadamente en las últimas tres semanas se han registrado accidentes fatales por diferentes cuestiones, en donde en algunos de ellos se ha visto involucrado el alcohol.

"Exhortamos a la ciudadanía a no ver estas medidas como acciones de represión, si no de prevención", concluyó el comandante.