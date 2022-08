Falla transporte público de Navojoa en regreso a clases

Decenas de menores navojoenses se vieron con dificultades para trasladarse a su escuela este lunes 29 de agosto.

Como estaba previsto, 24 camiones del servicio público urbano de Navojoa no fueron suficientes para dar abasto a los estudiantes que retornaron su regreso a las aulas.

Desde las 7:00 horas en las distintas paradas de autobuses se pudo apreciar a decenas de estudiantes de los tres niveles educativos, esperando la llegada del camión para que los transportará hacia su institución educativa.

En un sondeo realizado por Expreso 24/7 se pudo cerciorar que las unidades tardaban de 40 a 60 minutos en pasar por las ocho rutas el transporte urbano.

La madre de familia, Marisol Escalante, señaló que ni previniéndose con los horarios le fue posible llegar puntual a la escuela de su hijo y posteriormente a su trabajo.

"En mi caso tomo dos rutas, una que me lleva al centro y otra a la primaria de mi hijo, no me dieron los tiempos, lo deje 20 minutos tarde de la hora de entrada" , añadió.

Exhortó a los permisionarios o concesionarios a que inviertan en sus unidades, al igual que introduzcan mayor número de estas a las rutas.

"Los camiones que andan son de pésima calidad, y se supone que estamos pagando por un buen servicio, el cual deja mucho de que desear" , resaltó.

Mejores opciones de transporte

Para algunos la mejor opción sin duda fueron los transportes de aplicación o los "Diezpeceros", un grupo de taxis que trabajan fuera de la plataforma digital, cuyo servicio satisface más a la población navojoense.