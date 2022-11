Colonia Fovissste presenta problemas por fuga de agua

Vecinos exigen a Oomapasn que arregle el problema con el que lidian hace más de un año.

Aunque en algunos sectores de la perla del mayo la población sufre por la falta de agua potable, en la colonia Fovissste de Navojoa, el problema no es este, sino las constantes fugas que se presentan en la cinta asfáltica.

Los vecinos comentaron que este problema data de más de un año y no ha podido ser reparado por las autoridades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn).

"Es de diario que están las fugas, es mucha agua la que se tira en la colonia, nada más ve los charcos. Vienen hacen como que arreglan y no solucionan el problema, solo lo complican al deteriorar el pavimento" , expresó Rafael Váldez, vecino en el sector.

La colonia, la cual se ubica en la periferia de la ciudad pues el agua ha hecho charcos que han dejado baches que se han convertido en un riesgo para conductores y población.

"Tengo dos años viviendo aquí y nunca se ha solucionado ese problema, de hecho me he cambiado dos veces de casa y en las dos me ha pasado que el drenaje de las cajas colapsa o se tapa por completo" , aseveró Ernesto Padilla.

Agregaron que aunque saben que hay un comité vecinal que ya ha reportado las fugas de agua al Oomapasn, desconocen la razón por las que no han podido solucionar el problema.