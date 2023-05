Policías instalan plantón en Palacio de Navojoa

El defensor de los Derechos Humanos y representante de los 30 oficiales de tránsito y preventivos, Juan Pérez Gil señaló que desde muy temprano los uniformados en activo arribaron al Ayuntamiento para seguir en pie de lucha y exigir lo que por ley les corresponde.

Luego de no recibir una respuesta favorable del alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, sobre su proceso de jubilación digno, Policías Municipales instalaron un plantón en el palacio municipal de Navojoa.

El defensor de los Derechos Humanos y representante de los 30 oficiales de tránsito y preventivos, Juan Pérez Gil señaló que desde muy temprano los uniformados en activo arribaron al Ayuntamiento para seguir en pie de lucha y exigir lo que por ley les corresponde.

"Estan reclamando con dignidad el pleno respeto a sus derechos laborales para que sean considerados como tal. En este caso la convocatoria es para todas las viudas y esos policías que por una u otra razón les suspendieron sus servicios de salud y que aún no se les ha dado respuesta puntual", recalcó.

Pérez Gil dijo que los servidores públicos cuentan con un contrato colectivo de trabajo que deveria de ampararlos pero de manera contradictoria los funcionarios del Ayuntamiento de Navojoa no los estan respaldando.

"Le están dejando la responsabilidad al estado, a través de Isssteson, pero sabemos que como servidores públicos les asiste un derecho inalienable. El plantón será hasta recibir la respuesta del primer edil y que única y exclusivamente la jubilación", aseguró.

Los dejan desamparados

Lamentablemente en la lucha del derecho a jubilación han fallecido varios elementos , algunos con menos tiempo de trabajo pero en el ejercicio de sus funciones, dejando el ayuntamiento desampara a las familias de los servidores públicos.

Tal es el caso de Nataly López, viuda de Jesús Manuel Pulido Angulo, quien tenía 10 años de servicio y murio en el ejercicio de sus funciones hace poco más de un año.

"Me uno a la lucha porque en el momento de que el falleció se hizo mucha publicidad de que no nos iban a dejar desamparados, que siempre iban a velar por nosotros y al momento que mi esposo falleció ya no recibimos el pago, la pensión no las están negando por el adeudo que tiene el ayuntamiento con el Isssteson y ahorita el servicio médico también no los recortaron", argumentó.

La viuda explicó que el Isssteson no la quiere hacer acredora a la pesión debido a que durante los años de servicio de su marido, el Ayuntamiento nunca pago, pero al checar los recibos de nómina los descuentos están puntualmente quincena tras quincena.