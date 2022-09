"Queremos transporte de calidad": navojoenses sufren por falta de camiones

La falta de unidades para abastecer el servicio del transporte público urbano en Navojoa, ha empezado a afectar los bolsillos de los ciudadanos.

La falta de unidades para abastecer el servicio del transporte público urbano en Navojoa, ha empezado a afectar los bolsillos de los ciudadanos.

Las 14 unidades que actualmente circulan en la Perla del Mayo representan solamente el 28 por ciento de las 49 que deberían estar operando para cubrir las 8 rutas que complementan el casco urbano.

Con el regreso a clases el servicio a los usuarios colapsó, y esto ha comenzado a afectar en lo económico a los padres de familia y trabajadores, pues al tener que tomar otras alternativas para cumplir con el horario de entrada a las escuelas y empleos, la mejor opción terminan siendo son los transportes de aplicación.

Entre 60 hasta 120 pesos diarios es el promedio de lo que gasta un navojoense al solicitar el servicio de movilidad, ya sea en plataforma digital o por fuera de ella.

"No vamos a decir que Uber no sea una buena opción, porque sí lo es, pero no puedes estar agarrando uno diario, la tarifa no es la misma, suele subir en las horas donde más demanda hay y ahí se complica todo" , señaló María Teresa Yocupicio Flores.

La madre de familia dijo que para mandar a sus hijos a la escuela, por día gasta alrededor de 120 pesos, situación que está afectando a la economía de su familia.

"Antes cuando el servicio del camión era eficaz y de calidad gastaba alrededor de 30 pesos por mis dos hijos, esto gracias al descuento de estudiante. La opción ahorita es pagarle 15 pesos a los ruleteros y ya no alcanza para que los niños compren algo en el recreo" , manifestó.

Por su parte, Ernesto Valenzuela Soto, aseguró que las cuentas ya no le salen, y ha tenido que sacrificar otras cosas para poder darle para el pasaje a sus hijos.

"Ahora tengo que comprar menos mandado, mi esposa y yo ganamos el mínimo, apenas nos alcanza para salir en la semana. Ya no nos alcanza para los Ubers, queremos servicio de transporte público de calidad" , resaltó.

Asimismo, dijo que cuando anunciaron la llegada de los 25 nuevos camiones sintió un alivió.