Envenenan a perros en la colonia Juárez de Navojoa

La asociación Milagro Canino exhortó a la ciudadanía a brindar su apoyo para así poder proceder con la investigación de los lamentables hechos.

Al menos seis perros han sido envenenados en las inmediaciones de la colonia Juárez, específicamente a espaldas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) campus Navojoa, informó Lilian Montoya Vázquez.

La integrante de Milagro Canino de Navojoa, señaló que fue un grupo de personas los que denunciaron la muerte de varios perros envenenados por desconocidos, lo cual aseguraron ya fue reportado a las autoridades municipales.

"Son un total de seis perritos que han muerto de la manera más ruin frente al Cobach de Navojoa, en esa cuadra, todos con el mismo móvil, envenenados", apuntó.

Montoya Vázquez explicó que fue a través de un veneno que aplicaron en comida, misma que tiraron en la calle para que en las próximas horas empezaran a caer los animalitos.

"Uno de los reportantes se arrancó con un animal todavía con vida a la veterinaria, pero ya iba muy mal así que se hizo lo más humano por él y se puso a dormir, para que ya no sufriera", aseveró.

La animalista dijo que hay testigos dispuestos a declarar esta situación tan lamentable, en donde se está poniendo en riesgo la vida de unos seres humanos.

"Pero además de la denuncia se debe de presentar un estudio de necropsia o autopsia, que se realiza en Obregón, y desafortunadamente no es económico", comentó.

Abundó que se hace un primer estudio que sale en 3 mil 500 pesos, dependiendo del resultado se requiere de otro que cuesta mil 300 pesos, y por último, para determinar exactamente el nombre del veneno se hace otro más de 2 mil pesos.

"Como ven es algo que como asociación no podemos costear. No tenemos para alimento de los peluditos del refugio, ahora imagínense para el estudio. Nos da impotencia saber que muchas veces no se denuncia por este tipo de situaciones que implican un recurso económico que no se tiene", detalló.

Por último, exhortó a la ciudadanía a ayudar para así poder proceder con la investigación de los lamentables hechos.