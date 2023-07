Deterioro de calles cobra factura a automovilistas en Navojoa

El hecho ocurrió en el crucero del bulevar No Reelección y Sosa Chávez. Con el inicio de las lluvias, los baches y las zanjas que anteriormente fueron rellenados con tierra comenzaron a proliferar cobrando factura a los automovilistas.

El deterioro de las calles en Navojoa ha comenzado a pasar factura a los automovilistas. El caso más reciente es el de una unidad del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES) que quedó varada en un enorme bache.

El hecho ocurrió en el crucero del bulevar No Reelección y Sosa Chávez. Con el inicio de las lluvias, los baches y las zanjas que anteriormente fueron rellenados con tierra comenzaron a proliferar cobrando factura a los automovilistas.

"Las autoridades hacen caso omiso a las necesidades de Navojoa", comentó Luis Carlos Félix. "Pero qué tal el martes con Lupillo Rivera y la Sonora Santanera".

Reprueban a Elías Retes

Los navojoenses también señalan que el actual presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, está totalmente reprobado.

"Como dicen por ahí, el que no vive para servir no sirve para vivir", aseguró Enrique Gastelum Navaro. "De por si no hay camiones y con las calles que tenemos los pocos que andan rápidamente se están descomponiendo".

Los operadores de las unidades declararon que si bien les va al mes se gastan desde 5 mil hasta 8 mil pesos en reparaciones que se les tienen que hacer a los camiones por el deterioro de las calles.

"Esto va desde las llantas que se revientan, hasta los muelles, suspensiones y amortiguadores. Por eso muchos ya no se quieren dedicar a esto por las pesimas condiciones de las calles", concluyó.

Los ciudadanos de Navojoa exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto y arreglen las calles de la ciudad.