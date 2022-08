¡De periférico no tiene nada! 'Baches' invaden calle de Navojoa

Un riesgo latente es el que corren automovilistas, transportistas y usuarios del periférico Manlio Fabio Beltrones, quienes día a día se la tienen que ingeniar para no caer en uno de los enormes baches que predomina en la cinta asfáltica.

La problemática que aqueja en gran parte a los cientos de operadores de unidades de carga pesada que circulan todos los días por dicha ruta, se concentra en el periférico norte a unos cuantos metros de la carretera federal México 15.

El chofer de una empresa de mensajería, Brayan Arturo Peña Enríquez señaló que al menos en tres ocasiones ha estado a punto de colisionar con otro conductor debido a que invaden carril para no caer en los enormes baches.

"Nadie quiere perjudicar su carro, le sacan la vuelta a los baches pero no se miden ni se fijan que viene otro automovilista por la ruta, no tarda en haber un choque", aseguró.

Peña Enríquez comentó que cuando no tienes la opción de sacarle la vuelta tienes que precipitarte a los hoyos, lo que le ha ocasionado fallas mecánicas en su unidad.

"Al principio cuando no conocía la ruta si caí varias veces, incluso en una ocasión una llanta se me averió, lo que provocó además del gasto que me atrase en mi trabajo”, manifestó.

Por su parte, Regino Escalante Alcaraz exhortó a las autoridades a reparar el desperfecto con el que tiene que lidiar todos los días.

“En esta zona hay muchos accidentes, no es necesario esperar a que ocurra uno en donde haya pérdidas que lamentar, antes de perdida con tierra los rellenaban ahora ni eso”, comunicó.