Navojoenses son acosados por llamadas de empresa bancaria

Habitantes de la Perla del Mayo reportan que reciben hasta 50 o 60 llamadas al día por parte de esta institución bancaria.

Una serie de denuncias ciudadanas se han viralizado en las ultimas horas a través de redes sociales, en las cuales se señala que una institución bancaria ha estado acosando a los ciudadanos, cobrándoles deudas que no han adquirido.

Paulina Quevedo, vecina de la colonia Constitución, manifestó que ella no tiene cuenta con el banco, mucho menos un crédito crediticio.

"El número al que me marcan es de la empresa en la que trabajo, por eso tengo que contestar, sin exagerar al día me llegan a marcar hasta 50 veces" , aseguró.

Dijo que no es la primera vez que le sucede esta situación, por lo que hasta tuvo que cambiar de número de celular.

Por su parte, Jesús Díaz declaró que las llamadas para reclamarle el pago de un saldo que no es de su propiedad es constante durante el día.

"No solo marcan una vez al día, marcan 40, 50, 60 veces de una persona que ni siquiera conozco, le contesto la llamada y les digo que no conozco a esa persona y que debo acudir a Banco Azteca a solucionar eso, pero llego al banco y me dicen que ellos no pueden hacer nada" , apuntó.

Por su parte, personal del banco aseveró que pueden reportar estas acciones ante la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80, y de la Ciudad de México o área metropolitana al 53 400 999, o bien visitar la página de internet.