Aumentan perros extraviados en Navojoa por detonación de cohetes

Para el mes de diciembre la cantidad de perros perdidos puede aumentar dos veces más, señaló Lilian Montoya Vázquez, miembro de Milagro Canino de Navojoa.

Con el inicio de las fiestas patronales y la llegada de las fiestas decembrinas, están aumentando los reportes por perros extraviados debido a la detonación de pirotecnia, informó Lilian Montoya Vázquez.

La integrante de Milagro Canino de Navojoa, señaló que desde el mes de octubre, con las fiesta patronales de San Judas se intensifican los llamados para reportar a caninos desaparecidos.

" Es un sentimiento encontrado el que tenemos siempre nosotros en estas fechas, ya que son meses de fiesta en los que vemos a nuestros seres queridos que viven lejos, pero nosotros los amantes de los animales sufrimos mucho porque son épocas que se truenan demasiado cohetes ", lamentó.

La rescatadora de animales en situación de calle precisó que durante estas fechas reciben hasta cinco llamados al día por perros extraviados, mientras que para el mes de diciembre esta cantidad puede aumentar dos veces más.

" Nosotros ya hemos hablado con los encargados de estas fiestas tradicionales con la intención de erradicar la detonación de cohetes que no sólo afecta a los animales, también a adultos mayores y niños con autismo, pero lamentablemente siempre nos han respondido que no porque es parte de una tradición arraigada y tristemente no hay empatía ", declaró.

Mueren de infartos

Montoya Vázquez enfatizó que por la detonación de cohetes hay perros que hasta se mueren de infartos, otros que se lastiman físicamente por el estrés causado por el ruido que origina la pirotecnia.

" Ya estamos en otra época, ojalá esto cambiara, es contaminación auditiva, peligroso, pero tristemente vemos que año tras año aumenta cada vez más ", argumentó.

Finalmente, exhortó a los padres de familia a no comprar pirotecnia a sus hijos para que de esta manera contribuyan en la protección de los animales.