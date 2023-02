Padres no están obligados a pagar cuotas en escuelas: Cecilio Luna

El presidente de la AEPF aclaró que ninguna autoridad va a obligar a alguien a realizar aportaciones.

Ningún padre o madre de familia está sujeto a realizar alguna aportación escolar para que los niños puedan acudir a clases, sostuvo el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Cecilio Luna Salazar.

" Excepto en las escuelas donde todos y cada uno de los padres de familia se pongan de acuerdo, porque en ese sentido en el marco de la corresponsabilidad social debemos de ser partícipes para ayudar a nuestros planteles ", expresó.

Los padres y madres de familia son los únicos que pueden organizarse y tomar acuerdos para el buen funcionamiento y una autogestión correcta al interior de las escuelas, y ninguna autoridad los va a obligar, explicó.

" Es muy sintomática esa cuestión y cuando una madre o un padre no puede (aportar) la mayoría de ellos se acercan, lo que no es válido es decir sí puedo y a la hora de la hora no cumplirlo ", indicó

Recalcó que es importante que los tutores acudan a las reuniones donde se toman esos acuerdos, pues si una persona que no asiste no se entera de las acciones.

“ Por eso le pido yo que se acerquen, para poder aclarar cualquier detalle, es muy sintomático eso ”, reiteró Luna Salazar.

Postura de la SEC

Al respecto, el Secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, indicó que no tienen incidencias de denuncias por cobros de cuotas escolares o inscripciones, y llamó a denunciar situación.